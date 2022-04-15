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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü saldırılarda 198 çocuk hayatını kaybetti.

15.04.2022 - 13:31 | | KİEV (İHA)
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “553’den fazla çocuk Rusya’nın saldırılarından etkilendi. Bununla birlikte 198 çocuk hayatını kaybetti ve 355 çocuk da yaralandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklanan son rakamın güncel veriler olmadığını kaydeden yetkililer, kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, Donetsk bölgesinde 117, Kiev bölgesinde 105, Harkov’de 81, Çernihiv’de 54, Mikolayiv’de 40, Herson’da 38, Luhansk’ta 36, Zaporijya bölgesinde 23, başkent Kiev’de 16, Sumi bölgesinde 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun Rusya saldırılarından etkilendiğini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında bin 18 eğitim kurumunun hasar aldığı ve bunlardan 95’inin tamamen yıkıldığı da belirtildi.

Harkov bölgesindeki Oleksandrivka köyünde dün Rus saldırısında 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

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