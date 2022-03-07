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Rusya’nın saldırılarından kaçan siviller Lviv’de stadyuma sığındı

Rusya’nın saldırılarından kaçan ve Avrupa ülkelerine gitmek için tren bekleyen Ukraynalı siviller, Lviv kentindeki stadyuma sığındı.

07.03.2022 - 15:10 | | LVİV (İHA)
Rusya’nın saldırılarından kaçan siviller Lviv’de stadyuma sığındı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından yaşadıkları çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca sivil, Polonya ile sınır kenti Lviv'e geliyor. Avrupa ülkelerine gitmek için tren bekleyen yüzlerce Ukraynalı, Lviv stadyumuna sığınıyor. Lviv tren istasyonuna gelen sivillerden kalacak yeri olmayanlar otobüslerle stadyuma getiriliyor. Burada kendilerine gıda ve giyecek yardımı da yapılan siviller daha sonra buradan ülkenin sınır kapılarına doğru hareket ediyor. Lviv’de kalmak isteyen ancak kalacak yeri olmayan siviller de bu noktada konaklıyor.

Oğluyla birlikte stadyuma sığınan bir Ukrayna vatandaşı yaptığı açıklamada, “Harkov'dan geldik. Savaşın olduğu yerden. Evimizi bombaladılar. Oğlumla kaçtık annem babam orda kaldı. Sığınakta 7 gün kaldık ve çocuk çok korktu. Evi terk etmeyi düşündüğümüz gün eve bomba düştü. Çocuğun eşyalarını aldık ben bir şey alamadım. Bizi çok iyi karşıladılar. Misafir ediyorlar, doyuruyorlar. İnsanlar evde kalmaya davet ediyor. Yurtdışına çıkmayı planladık ancak evraklarla ilgili problem vardı” dedi.

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