Rusya'dan Ukrayna kriziyle ilgili flaş açıklama! İlerleme var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Görüşmelerde ilerleme var, Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük" dedi.

Bakan Lavrov, Hindistan ziyaretinde Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin konuştu. Lavrov, Moskova-Kiev krizine yönelik Rusya'nın Hindistan'ın arabulucu rolüne açık olduklarını dile getirerek, barış görüşmelerinde ilerleme olduğunu kaydetti.

Hindistan'da mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Lavrov, müzakerelerin devamlılığının önemine vurgu yaparak, Kiev'in Kırım ve Donbas'taki duruma ve tarafsız kalmasının gerekliliğine dair "daha fazla anlayış" sergilediğini belirtti.

KULEBA'DAN TÜRKİYE MESAJI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, bugün yaptığı açıklamada Batılı devletlerin Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımlardan şimdiden bıktığını belirterek, "Bu bıkkınlığı, Rus ekonomisini gerçekten vurabilecek ek yaptırımlardan kaçınma arzusunu görüyorum. Ukrayna halkı kısıtlamalardan dolayı minnettar ancak daha fazlasının yapılması gerekiyor" dedi.

Kuleba açıklamasında ayrıca "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

KREMLİN DUYURDU: KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefonda görüşeceğini duyurdu. Ukrayna krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü.

DÜN DE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Savaşın başladığı günden bu yana arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü ile Ukrayna krizinde kilit rol oynayan Türkiye'nin iki taraf ile de temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU DA DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamasında İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.