GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...
HaberlerDünya Haberleri Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...
ABONE OL

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Bucha kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır” dedi.

05.04.2022 - 23:51 | | İHA
Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Bucha kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentinde sivil katliamlar gerçekleştirdiği gerekçesiyle yapılan toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu. Rusya ordusu tarafından Bucha kentinde böyle bir katliam yapılmadığını savunan Lavrov, "Son günlerde Batı'nın ve Ukrayna'nın propaganda malzemesi olarak Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde askeri ve güvenlik servisleri tarafından çekilen bir video ile histeri şişirilmeye çalışılıyor. Özel bir askeri operasyon yürüten Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı'nın brifinglerde sunduğu kanıtlar BM Daimi Temsilcisi tarafından basın toplantısı ile ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır" dedi.

"Müzakereleri bozmak için kullanılıyor"

Ukrayna ve Rus heyetleri arasında İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan uzlaşmanın bozulmasına dönük bir amacın olduğunu ima eden Lavrov, "Kesinliği imkansız olan bu provokasyonun amacı nedir? Bunun devam eden müzakereleri bozma amaçlı olduğu düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz 29 Mart'ta, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü (NATO'ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere muhtemel anlaşmanın tüm garantörlerinin rızası dışında, yabancı devletlerin silahlarını topraklarında konuşlandırmamayı ve topraklarında yabancı askeri personelin katılımıyla tatbikat yapmayı reddetmeye hazır olduğunu ilan etti” dedi.

“Anlaşmanın öngördüğü güvenlik garantileri, NATO'nun doğuya, özellikle Ukrayna'ya genişlemesini tamamen dışlayacak ve Avrupa kıtasında bölünmez güvenliği sağlayacak şekilde müzakere ihtiyacının farkına varılması yönünde ilerliyor” ifadelerini kullanan Lavrov, “Ukrayna tarafı, anlaşmanın ana hükümlerinin bu taslağında, bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbass için geçerli olmayacağı tezini kendisi yazdı. Bu aynı zamanda Kiev'in bu bölgelerin durumuna ilişkin farkındalığının gerçekçiliği açısından da önemli bir ilerleme gösterdi" dedi.

"Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı"

İstanbul'da müzakere heyetlerinin vardığı uzlaşının öneminden bahseden Lavrov, "İstanbul uzlaşması uyarınca Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı. Öncelik olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerinde. Ordumuzun Bucha'dan ayrılmasından 3 gün sonra burada provokasyon baş gösterdi. Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı" dedi.

Lavrov, bu durumun müzakerelerde varılan uzlaşıya karşı dikkatleri dağıtma girişimi olduğunu iddia etti.

"Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz"

Müzakerelerde Rusya'nın tutumunun samimi olduğunu ifade eden Lavrov, "Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı. Kiev'in eylemlerine öncülük edenleri, Avrupa'daki güvenlik, dünya düzeninin geleceği konusundaki sorumluluklarını gerçekleştirmeye ve uygulamada BM Şartı'nın tüm ilkelerinin yerine getirilmesini sağlamaya bir kez daha uymaya davet ediyoruz. Görünüşte değil gerçek bir ilerleme kaydedebilmemiz için, sabote etmemesi için Kiev'e açık bir baskı uygulanmasında ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Lavrov, “Ukrayna tarafının bir anlaşmanın imzalanması durumunda tüm düşmanlıkların birkaç gün içinde durdurulmasını ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı terk etmesini talep etmeye karar vermesi endişe verici. Bundan sonra bir referandumun parlamentoda onaylanması gerekmektedir. Olumsuz sonuç çıktığında müzakere sürecinin tekrar başlama gerekliliği yüksektir. Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz" dedi.

NATO Putin'e karşı harekete geçti! Kanıt toplanıyor!
İlgili Haber
NATO Putin'e karşı harekete geçti! Kanıt toplanıyor!
ABD'den Rusya çağrısı: Konseyin güvenilirliğini zedeliyor!
İlgili Haber
ABD'den Rusya çağrısı: Konseyin güvenilirliğini zedeliyor!
Rusya'ya şok üstüne şok! Engellendi! 200 milyar dolardan fazla...
İlgili Haber
Rusya'ya şok üstüne şok! Engellendi! 200 milyar dolardan fazla...

GÜNCEL HABERLER

Bakan Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir!

Bakan Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir!

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Sıradaki Haber
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı gerçekleşti! Enflasyonla mücadele vurgusu

Sıradaki Haber
Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Sıradaki Haber
Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Sıradaki Haber