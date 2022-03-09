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Rusya'dan bir yaptırım kararı daha! Hepsine el koyacak

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası "dostane olmayan" ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attığını duyurdu. Söz konusu yasa ile dostane olmayan ülkelerin vatanşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.

09.03.2022 - 18:08 |
Rusya'dan bir yaptırım kararı daha! Hepsine el koyacak

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, bir hükümet komisyonunun yabancı firmaların mülklerini kamulaştırmaya yönelik ilk adımı onayladığını açıkladı.

Birleşik Rusya Partisi, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, yasanın "dostane olmayan ülkelere" ait ve sermayesinin yüzde 25'inden fazlasının yabancıların oluşturduğu şirketlere yönelik uygulanacağını duyurdu.

Bununla birlikte, aralarından MacDonalds, Coca Cola, IKEA ve Microsoft gibi dev şirketler ardı ardına Rusya'dan çekilme kararı almıştı.

RUSYA'NIN DOSTANE OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Rus hükümeti, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta bir kararname yayımlayarak 'dostane olmayan' ülkeleri hükümetin onayına sunmuştu.

Kararnameyle Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi. (NTV)

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