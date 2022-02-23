Rusya, Ukrayna'daki diplomatların tahliyesine başladı

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devletler olarak tanıyan Rusya, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu. Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün Rusya tarafından Kiev’deki büyükelçilik binasıyla birlikte Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarındaki personellerin tahliyesine başlandığı öğrenildi. Rus basınının Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, personellerin tahliyesine başlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, “Ukrayna makamları Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarına yönelik fiziksel şiddet tehditlerine hiçbir şekilde tepki vermemektedir. Bu koşullar altında birinci önceliğimiz Rus diplomatlar, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek. Bu kişilerin canlarının ve güvenliklerinin sağlanması için Rusya yönetimi, Ukrayna’daki dış misyonlarının personelini tahliye etme kararı aldı. Söz konusu karar en kısa zamanda uygulanacak" ifadeleri kullanılmıştı. Kiev'de bulunan büyükelçilikteki Rus bayrağı indirildi.