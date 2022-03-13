Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünyaya duyurdular, savaş bitiyor mu? Müzakerelerle ilgili flaş açıklama...

Rusya'nın Ukrayna işgalinde on sekizinci güne girildi, Ukrayna'nın birçok şehrinde hava saldırısı sirenleri aynı anda çaldı.

18.46: Hindistan, daha önce Lviv kentine taşıdığı Ukrayna Büyükelçiliğini bölgede kötüleşen güvenlik nedeniyle Polonya'ya taşıma kararı aldı

18.38: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan Ukrayna askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

18.17:ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci gününe girerken, ABD’den Rusya’ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5’inci maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı. Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5’inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.

18.04: CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'den son durumu aktardı. Canlı yayın sırasında bölgeden tekrar siren sesleri duyuldu.

17.00 : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şu anda en önemli görevin kuşatma altındaki Mariupol şehrine yardım götürmek olduğunu söyledi.

Zelenskiy, bir insani yardım konvoyunun yaklaşık bir haftadır, Rus güçlerinin sürekli saldırısı altında olan şehirden sadece 80 km mesafede olduğunu aktardı. Zelenskiy, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Ortodoks Kilisesi rahiplerini bile engelleyen işgalcilerin direnişini kırmak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

16.20 : Ukrayna tarafından gelen açıklamadan dakikalar sonra bu kez Rus müzakereci grup gelinen noktayı paylaştı. Moskova'nın açıklamasına göre, yakın zamanda tarafların bir ortak tutuma ulaşması muhtemel. Yine Rus ajanslarının bildirdiğine göre, müzakerelerin başlangıcından bu yana önemli ilerlemeler kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı ve müzakereci Mykhailo Podolyak, bugün öğle saatlerinde Pazar günü yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin Türkiye ve İsrail'le Rusya ile görüşmelerde arabulucuk yapması için birlikte çalıştığını söylemişti..

Podolyak'ın verdiği bilgiye göre, Rusya ile barış müzakerelerinin nerede ve hangi kadrolarla yapılacağı kısa sürede belirlenecek. Podolyak, "Çalışma sonuçlandığında bir toplantı olacak. Sanırım o noktaya varmamız uzun sürmeyecek" dedi.

16.00 : Rusya'nın Ukrayna işgalinin on dokuzuncu gününde uluslararası bir gazeteci Rus işgalcilerin açtığı ateşte hayatını kaybetti.

Kiev Bölgesi Emniyet Müdürü Andrew Nebytov, New York Times'tan Brent Renaud'un başkent yakınlarındaki İrpin'de vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Gazetecinin fotoğraflarını ve pasaportunu Facebook hesabından paylaşan Nebytov, bir diğer New York Times gazetecisinin de yaralandığı bilgisini verdi.

New York Times ise yaptığı açıklamada Brent Renaud'un kendileri tarafından görevlendirilmediğini duyurdu.

ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı Brent Renaud 51 yaşındaydı. Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen krizi'ydi.

14.42 : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 125 bin kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

14.36 : Katolik Hristiyan dünyasının lideri Papa Francis, Ukrayna'daki savaş ile ilgili şimdiye kadarki en sert kınamayı yayınlayarak, "kabul edilemez silahlı saldırganlığın" durması gerektiğini söyledi.

Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye seslenen Papa, hastanelerin ve diğer sivil hedeflerin bombalanmasının "barbarca" olduğunu ve "geçerli bir stratejik nedeni olmadığını" söyledi. Papa ayrıca, "Tanrı adına size soruyorum: bu katliamı durdurun!" diyerek savaşın bitmesi çağrısında bulundu.

14.30 : NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Rusya'nın Polonya sınırına yakın bir askeri eğitim merkezine saldırısının Batı'nın askeri malzeme ve yakıt tedarikine 'açık bir yanıt' olduğunu söyledi.

Hollandalı amiral, yine de Rusların NATO'ya saldırma niyeti olmadığını, 'Rusya'nın başka bir rakip aramadığını' ifade etti. Bauer, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının hiçbir uluslararası kuralı ihlal etmediğini savundu.

14.15 : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı ve müzakereci Mykhailo Podolyak, Pazar günü yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin Türkiye ve İsrail'le Rusya ile görüşmelerde arabulucuk yapması için birlikte çalıştığını söyledi.

Podolyak'ın verdiği bilgiye göre, Rusya ile barış müzakerelerinin nerede ve hangi kadrolarla yapılacağı kısa sürede belirlenecek.

Podolyak, "Çalışma sonuçlandığında bir toplantı olacak. Sanırım o noktaya varmamız uzun sürmeyecek" dedi.

14.00 : Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Dniprorudne kentinin belediye başkanını kaçırdığını söyledi. Yevhen Matveyev, Rus birlikleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen ikinci Ukraynalı belediye başkanı oldu.

Cuma günü de yakınlardaki Melitopol kenti belediye başkanının kaçırıldığı duyurulmuştu. Kuleba, Matveyev'i 'Rus savaş suçlularının' kaçırdığını söyledi.

Kuleba, "Yerli halktan destek alamayan işgalciler teröre yöneliyor. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum" dedi.

12.45 : Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasının oyunun kurallarını değiştireceğini ve NATO'nun nasıl yanıt vereceği konusunda ciddi bir şekilde düşünmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in kimyasal silah kullanmasının NATO için bir kırmızı çizgi olup olmayacağı ve bu noktada müdahil olması gerektiği sorusuna Duda, BBC televizyonuna şunları söyledi: "Kuzey Atlantik İttifakı liderleri masaya oturmak ve gerçekten ne yapacaklarını ciddi olarak düşünmek zorunda kalacak."

12.10 : Ukrayna Savunma Bakanlığı, 12 binden fazla Rus askerinin yanı sıra 374 tank, 1226 zırhlı araç ve 140 topçu sistemini yok edildiğini duyurdu. Yerel saatle sabah 9'dan hemen sonra yayınlanan güncellemeye göre, Rus kayıpları 24 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasını kapsıyor.

10.50 : Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, NATO tarafından eğitim verilen üssün Ruslar tarafından hedef alındığını doğruladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı.

Lviv kenti yöneticileri ise, Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üste en az 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kısa süre sonra Lviv Valisi Maksym Kozytskyy, can kaybının 35'e çıktığını, yaralı sayısının ise 134'e ulaştığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa, sınıra çok yakın konumdaki patlamaların Polonya'dan duyulduğunu bildiriyor. Sosyal medyada ise, Rus saldırısına uğrayan üsten ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Yavoriv'deki 390 kilometrekarelik söz konusu üs, Polonya sınırına 10 kilometre mesafede bulunuyor. 1790 askerin barınabildiği üste saldırı sırasında kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. Askeri üssün Ukrayna ordusu ve NATO tarafından, işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir program kapsamında eğitim ve tatbikatlar için kullanıldığı biliniyor.

Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırı yakınındaki Lviv, NATO'nun hem insani hem de askeri yardım tedariki için kilit bir merkez konumunda.

10.15 : Rusya Savunma Bakanlığı, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 687 tesisin vurulduğunu açıkladı.

09.45 : Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk şehrinde bir kez daha havaalanının Rus saldırısına uğradığı açıklandı.

Ivano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv, Pazar günü erken saatlerde duyulan patlama seslerinin havalimanından geldiğini söyledi. Martsinkiv, saldırıların halkta panik ve korku yaratmayı hedeflediğini de ekledi.

Ivano-Frankivsk, Lviv kentinin 114 kilometre güneyinde bulunuyor.

09.05 : Rus işgalcilerin ilk kez hafta içinde vurduğu Ivano-Frankivsk şehrinde bu sabah arka arkaya patlamalar gerçekleşti. Görgü tanıkları, Ukrayna'nın batısındaki şehirde patlamalar duyduklarını söyledi.

Görgü tanıkları, yine Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de de patlamalar duyulduğunu aktarıyor. Kyiv Independent gazetesi, şehrin füze saldırısı altında olduğunu kaydetti.,

08.55 : Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildiriliyor.

Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu. İşgalci Rus güçleri, ilk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef aldı.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki üssü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin NATO programı kapsamında Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.