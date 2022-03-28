Rusya Ukrayna görüşmesi saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum ne?

Rusya Ukrayna savaşında, barış umudu İstanbul’a taşınıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul’daki Rusya Ukrayna barış müzakerelerine çevrildi. Kritik toplantı öncesi yeni bir gelişmenin olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, Rusya Ukrayna İstanbul görüşmesi ne zaman? Rusya Ukrayna görüşmesi saat kaçta? İşte Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum…

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından taraflar müzakere görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecek. Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

RUSYA UKRAYNA İSTANBUL GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye, Rusya ile Ukraynalı heyetlerin müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapacak. İki ülkenin heyetleri 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer alacağı öğrenildi.

İki ülke ile de temaslarını sürdüren ve diplomasi trafiğinin merkezi olan Türkiye, şimdi de müzakerelerin adresi olacak. Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada "Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında pazar günü yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları daha önce Antalya'da biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Karar, Ukrayna tarafından da olumlu karşılandı ve heyetlerin kısa süre içinde biraraya gelmesi bekleniyor.

MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Peskov Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Türkiye'de salı günü başlayabileceğini söyledi. Heyetlerin Türkiye'ye bugün varmasının beklendiğini ifade etti.

Sözcü Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar kaydedilen az ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşme fikri konusunda ilerleme kaydedilmediğini de açıkladı.