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DünyaRusya - Ukrayna geriliminde kritik gelişme! Açık açık tehdit etti: Bedeli yüksek olacak!
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Rusya - Ukrayna geriliminde kritik gelişme! Açık açık tehdit etti: Bedeli yüksek olacak!

Dünyanın takip ettiği Ukrayna- Rusya krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından kameraların karşısında geçmiş ve krize dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine dair flaş açıklamalarda bulundu. Biden, "Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacak. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. ABD, NATO'nun toprak bütünlüğünü korumak için her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.

16.02.2022 - 00:30 |
Rusya - Ukrayna geriliminde kritik gelişme! Açık açık tehdit etti: Bedeli yüksek olacak!

Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Ukrayna-Rusya krizinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından ABD Başkanı Biden da kameraların karşısına geçerek önemli mesajlar verdi. Biden'ın açıklamaları şöyle: Ukrayna'daki bütün Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuyoruz. Diplomatik çözüm ihtimali olduğu sürece insanların ızdırap çekmesini engellemek için diplomatik çalışmalara devam edeceğiz Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. Durumun ne kadar ciddi olduğunun altını çizdik. ABD ve NATO Rusya'ya bir tehdit değildir. Rus vatandaşlarına sesleniyorum: Biz sizin düşmanınız değiliz.

"BEDELİ YÜKSEK OLACAK"

Rusya önümüzdeki günlerde saldırıda bulunursa insanların üzerinde yaratacağı ızdırap büyüktür. Dünya Rusya'nın gereksiz ölümü seçtiğini unutmayacaktır. Rusya ile çatışmak istemiyoruz açık konuşayım. Rusya kritik alt yapı merkezlerini hedef alırsa buna yanıt veririz. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacak. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. ABD, NATO'nun toprak bütünlüğünü korumak için her şeyi yapacak. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek olursa ülkeler tepki vermekte gecikmeyecektir. Batı Ukrayna krizinde birleşti.

"İŞGAL HALEN OLASI"

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

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