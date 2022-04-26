Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Batı Kiev'e askeri yardıma devam ederken, saldırılarını ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştıran Rusya'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Nükller çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyardı.

Lavrov, Interfax haber ajansına verdiği demeçte, 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' dedi. Rus bakanın sözleri Batı'ya gözdağı şeklinde yorumlandı.

NATO'YA SERT UYARI

NATO'nun Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtti.

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' dedi.

'ZELENSKİ ÇOK İYİ BİR AKTÖR'

Lavrov Ukrayna ile yapılan barış görüşmelerinin akıbetine dair de konuştu. Zelenski'yi müzakere ediyormuş gibi yapmakla suçlayan Lavrov, Ukrayna liderinin eski işine gönderme yaparak 'o son derece iyi bir aktör' dedi.

Rus bakan Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini söylerken, Ukrayna lideri Zelenski'yi de sert bir dille eleştirdi. Dün, Rusya'nın ABD büyükelçisi Anatoly Antonov, Moskova'nın Washington'a Kiev'e silah tedariğini durdurmasını talep eden bir nota gönderdiğini duyurmuştu.

UKRAYNA'DAN İLK YANIT: YENİLGİYİ SEZDİLER

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya’nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, 'Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir' dedi.

Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa’nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna’ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor' dedi.

PUTİN'DEN NÜKLEER EMİR

Putin savaşın ilk haftalarında 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri vermişti. Söz konusu adımın NATO'nun 'agresif açıklamaları' sonrasında verildiği açıklanmış ve Putin'in emri sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği duyurulmuştu.