GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ordusu Kiev’e 80 kilometre mesafede
HaberlerDünya Haberleri Rus ordusu Kiev’e 80 kilometre mesafede
ABONE OL

Rus ordusu Kiev’e 80 kilometre mesafede

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev yakınlarına geldiği belirtildi.

25.02.2022 - 12:40 | | KİEV (İHA)
Rus ordusu Kiev’e 80 kilometre mesafede

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev’e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov’a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin İvankov’u geçip Kiev’e gelmemesi için bölgedeki köprüleri imha ettiği de öğrenildi.

Kiev metrosundan açıklama
Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

GÜNCEL HABERLER

Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

Sıradaki Haber
Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

Sıradaki Haber
Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

Sıradaki Haber
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber