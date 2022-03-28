GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı
HaberlerDünya Haberleri Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı
ABONE OL

Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

Rus askerleri, kontrollerindeki Ukrayna’nın Çernobil bölgesinden ayrıldı.

28.03.2022 - 10:09 | | KİEV (İHA)
Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus ordularının, Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde bulunan Slavutıç kasabasını ele geçirmesinin ardından Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev’den yeni bir açıklama geldi. Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, “Rus askerleri, Çernobil’de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok” ifadelerini kullandı.

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

    GÜNCEL HABERLER

    Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

    Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...

    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...

    Serbest piyasada döviz fiyatları

    Serbest piyasada döviz fiyatları

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

    Rus birlikleri, Çernobil’den ayrıldı

    Sıradaki Haber
    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...

    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...

    Sıradaki Haber
    Bunu yapanın iş akdi feshediliyor! Tazminat ödenmiyor

    Bunu yapanın iş akdi feshediliyor! Tazminat ödenmiyor

    Sıradaki Haber
    Gıda fiyatları, enflasyon, yeni önlemler hepsi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Gıda fiyatları, enflasyon, yeni önlemler hepsi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Sıradaki Haber