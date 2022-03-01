Putin ile ilgili flaş iddia! 'Sibirya'da sığınağa sakladı!'

Rus siyaset bilimci profesör Valery Solovey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrinde' sakladığını iddia etti.

61 yaşındaki siyaset bilimci profesör Valery Solovey, Rusya-Ukrayna savaşının tam ortasında günlerce konuşulacak bir iddia ortaya attı. Rus profesöre göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrinde' saklıyor.

Solovey yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.

7 SAAT SORGUYA ÇEKİLDİ

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde profesör olan Solovey daha önce de Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve tuhaf şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.

Moskova'daki bazı insanlar Solovey'i bir komplo teorisyeni veya sahtekar olarak görüyor. Hatta Solovey geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Evi aranan profesörün çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu ancak daha sonra serbest bırakıldı.

"EN SON BİLİM VE TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ"

Kremlin'de kaynakları olduğunu iddia eden Solovey akılalmaz iddiasını anlattığı bir videoda şu ifadeleri kullandı;

"Hafta sonu Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi. Bu sığınak dağlık Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri"

Solovey, Putin'in sığınağa gönderdiği iddia edilen aile üyelerinin kimliğini açıklamadı.

PUTİN'İN AKIL SAĞLIĞI SORGULANIYOR

Rus profesörün ortaya attığı 'Putin'in akıl sağlığı' ile ilgili sorular son günlerde ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geliş durumda. ABD istihbarat topluluğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ruh halini değerlendirmeyi son günlerde en önemli öncelik haline getirdi.

'DÜZENSİZ VE MANTIKSIZ'

Uzmanların Putin'in davranışlarının giderek daha düzensiz ve mantıksız hale geldiğine dair açıklamalar yapması üzerinde üst düzey ABD'li yetkililer istihbarat teşkilatlarından Rus liderin Avrupalı ​​komşular ve müttefiklerden gelen, beklenmedik şekilde birleşik ve sert tepkiden, nasıl etkilendiği hakkında yeni bilgi toplamalarını istediler.