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Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü!

Gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılan 33 yaşındaki Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Lee ülkesinde Hobbit ve Aslan Kral gibi Hollywood filmleri için yaptığı dublajlarla tanınıyordu.

07.03.2022 - 15:59 |
Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü!

Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününe girdi. Çatışmalar günlerdir ara vermeksizin devam ediyor. Ukrayna halkının gösterdiği direniş tüm dünya çapında dikkat çekerken bölgeden dikkat çeken insan hikayeleri geliyor.

UKRAYNALI ÜNLÜ OYUNCU ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETTİ

Bunlardan biri de 33 yaşındaki Ukraynalı aktör Pasha Lee. Ukrayna'da oyuncu, TV sunucusu ve besteci olarak tanınan genç adamın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

HOBBİT VE ASLAN KRAL GİBİ FİLMLERE DUBLAJLAR YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldığını açıklayan Lee, gişe rekortmeni Hobbit ve Aslan Kral gibi Hollywood filmleri için yaptığı Ukraynaca dublajları ile biliniyordu. En son TV dizisi 'Provincial' da yer alan genç adam Ukrayna'nın tanınan ekran yüzlerinden biriydi.

HER ŞEY UKRAYNA İÇİN

Orduya katılma kararı sonrası asker üniformalı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu en son olarak "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz ve başaracağız "mesajını paylaşmıştı.

ROL ARKADAŞI KONUŞTU: ASLA AFFETMEYİN

'Provincial' isimli dizinde beraber çalıştığı, rol arkadaşı Ukraynalı aktris Anastasiya Kasilova, Lee'nin ölümünün ardından Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, "O iyi bir aktör, TV sunucusu, ve iyi bir insandı. Asla affetmeyin” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler 2 gün önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 331 sivilin hayatını kaybettiğini yaralananların sayısının da bini geçtiğini duyurdu. Savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısının bu hafta 1.5 milyonu bulması bekleniyor.

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