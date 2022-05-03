O ülkede büyük skandal! Diri diri ceset torbasına koydular

The Guardian'ın haberine göre, Çin'in Şanghay kentinde pazar öğleden sonra meydana gelen olayı görgü tanıkları kameraya çekti ve görüntüler internette hızla yayıldı. Söz konusu hata 5 haftadır karantina uygulanan şehirde büyük tepkiye yol açtı.

Sıkı tecrit önlemlerinin sosyal hayatı büyük oranda felç ettiği Şanghay'da sağlık sistemine yönelik endişeler olayla birlikte körüklendi.

Videoda koruyucu kıyafetler giydiği görülen çalışanlar morg aracındaki ceset torbasını dışarı çıkarıyor. Görevliler ceset torbasının içine baktıktan sonra öldüğü düşünülen kişinin hayatta olduğunu fark ediyor.

"CANLI! ŞUNU GÖRDÜN MÜ?"

Görüntülerde bir kişinin, "Canlı! Şunu gördün mü? Canlı!" derken diğerinin, "Üstünü tekrar örtme" diye karşılık verdiği aktarıldı.

Çalışanlardan biri, videoda görülen binanın önündeki koruyucu giysi giymiş diğer kişilerle konuşmaya gidiyor ve yaşlı hasta tekrar içeri götürülüyor.

YÖNETİM ÖZÜR DİLEDİ AMA ÖFKE BÜYÜYOR

Time'ın haberine göre Putuo bölgesinde gerçekleşen olayı yetkililer doğruladı ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Huzurevi yönetimi özür dilese de bu öfkenin dinmesi için yeterli olmadı.

Şanghay Denetleme Komisyonu ve Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu, huzurevi müdürü ve bir doktor da dahil 5 yetkilinin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Çin Komünist Partisi'nin yerel yetkililerinden biriyse kınama aldı.

YAŞADIĞINI FARK EDEN ÇALIŞANLARA PARA ÖDÜLÜ

Huzurevi yönetimi hastanın hala hayatta olduğunu fark eden çalışanları övdü ve 5 bin yuan (yaklaşık 11 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.

Öte yandan öldüğü düşünülen yaşlının hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü belirtildi. Bahsi geçen kişinin Kovid-19 kapıp kapmadığı ya da aşı olup olmadığıysa belirsizliğini koruyor.

PROTESTOLAR PATLAR VERDİ

Şanghay'da marttan bu yana uygulanan sıkı tecrit önlemleri gıda kıtlığı ve teslimat sorunları gibi problemleri de beraberinde getirdi ve büyük protestoların patlak vermesine neden oldu.

Time'ın haberinde Çin'de yaşlılardaki düşük aşılanma oranının ülkenin zayıf karnı olduğu belirtildi.

Şanghay'da 60 yaş üstündeki sakinlerin sadece yüzde 62'si aşılarını tam olarak yaptırdı. 80 yaşın üstündeki kişilerinse sadece yüzde 15'i iki kez aşı oldu. Yerel yönetimin aktardığına göre son dalgada ölen kişilerin ortalama yaşı 84.

28 Mart'tan bu yana sıkı bir karantinanın uygulandığı 25 milyon nüfuslu şehirde yerel yönetim, Omicron varyantını ele alış biçimi nedeniyle eleştirilerin odağında. (Independent Türkçe)