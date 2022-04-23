GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaMoldova'dan Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözlerine tepki
HaberlerDünya Haberleri Moldova'dan Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözlerine tepki
ABONE OL

Moldova'dan Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözlerine tepki

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev'in Transdinyester'e yönelik sözleri nedeniyle Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

23.04.2022 - 11:39 | | KİŞİNEV (İHA)
Moldova'dan Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözlerine tepki

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada Büyükelçi Vasnetsov'a, Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev'in, Moldova sınırları içerisinde yer alan, ancak Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimde olduğu ve hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester'de Rusça konuşan nüfusa baskı yapıldığı yönündeki ifadelerinden derin endişe duyulduğunun iletildiği aktarıldı. Minnekaev'in sözlerine yanıt verilen açıklamada, "Bu açıklamalar asılsızdır. Moldova tarafsız bir devlettir ve bu ilkeye Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm uluslararası aktörler tarafından saygı gösterilmelidir" denildi.

Rus komutanın tepki çeken açıklaması
Minnekaev, Ukrayna'daki savaşa yönelik dün yaptığı açıklamada, "Özel operasyonun 2 gün önce başlayan ikinci aşamasında Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak. Bu durum, Kırım'a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Donbass üzerindeki kontrolün Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a kara koridoru oluşturmaya olanak sağlayacağını söyleyen Minnekaev, Ukrayna'nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün ise Rusya'ya, Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan Transdinyester'e erişim sağlayacağını vurgulamıştı. Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak" demişti.

    GÜNCEL HABERLER

    Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

    Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

    Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

    Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

    Fırın denetiminde memura darp! Ortalık bir anda karıştı...

    Fırın denetiminde memura darp! Ortalık bir anda karıştı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

    Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

    Sıradaki Haber
    23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri ve 23 Nisan anıtkabir programı! Anıtkabir saat kaça kadar açık?

    23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri ve 23 Nisan anıtkabir programı! Anıtkabir saat kaça kadar açık?

    Sıradaki Haber
    Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

    Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

    Sıradaki Haber
    Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

    Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

    Sıradaki Haber