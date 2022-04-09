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Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

Oskar Schindler, yüzlerce Yahudiyi Naziler'den kurtarırken listeyi hazırlayan kişi olan Schindler'in sekreteri Mimi Reinhardt 107 yaşında hayata veda etti.

09.04.2022 - 14:07 |
Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

Steven Spielberg'in gerçek bir olaydan esinlenen ve II. Dünya Savaşı'nda Yahudileri kendi fabrikasında çalıştırarak hayatlarını kurtaran bir adamın hikayesinin anlatıldığı Schindler'in Listesi filmini herkes hatırlayacaktır. Oskar Schindler, yüzlerce Yahudiyi Naziler'den kurtarırken listeyi hazırlayan kişi olan Schindler'in sekreteri Mimi Reinhardt 107 yaşında hayata veda etti.

Polonya'nın Krakow şehrinin gettosundaki fabrikada çalışmak üzere işe alınan Yahudi işçilerin Nazi ölüm kamplarına sürülmesinden kurtaran Schindler'in en büyük yardımcılarından biriydi Reinhardt.

Torunu Nina, acı haberi duyuran kişi oldu. Açıklamada "Çok değerli ve eşsiz olan büyükannem 107 yaşında vefat etti. Huzur içinde uyu" diye yazdı.

Kendisi de bir Yahudi olan Avusturya doğumlu Reinhardt, 1945 yılına kadar Schindler için çalışmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından o zamanlar Tel Aviv Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan tek oğlu Sacha Weitman'a katılmak için 2007 yılında İsrail'e taşınmaya karar verene kadar New York'ta yaşamıştı.

Oskar Schindler ise 1974 yılında ölmüştü. Schindler ve Reinhardt, yaklaşık 1300 Yahudi'yi Nazi zulmünden kurtarmaya yardım etmişti. (CNN Türk)

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