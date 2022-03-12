Mikolayiv’de sivil yerleşim yerleri bombalandı

Rusya, 24 Şubat’tan itibaren saldırılar düzenlediği Ukrayna'da askeri alanlar hariç, sivil yerleşim yerlerini de bombalama devam ediyor. Mikolayiv'de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasının ardından Rus ordusu, Ukrayna halkının yaşadığı yerleşim alanlarını da vurdu. Yine sahil kenti Mikolayiv'de bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçeye ve araçların üzerine düşen bombalar net şekilde kaydedildi.