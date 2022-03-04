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Microsoft, Rusya'da ürün ve servislerinin satışını durdurdu

Birçok büyük firmanın yaptırım uygulamasının ardından, Microsoft, Rusya'da ürün ve servislerinin satışını durduracağını açıkladı.

04.03.2022 - 18:12 |
Microsoft, Rusya'da ürün ve servislerinin satışını durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Batı Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamaya devam ediyor, birçok firma ise ülkeden çekildiğini açıklıyor.

Şimdiye kadar Shell, BP, Disney, Apple, H&M'in de aralarında bulunduğu birçok büyük firma Rusya ile ilişkilerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bugün ise Microsoft, Rusya'daki ürün ve servislerinin satışlarını sonlandıracağını, aynı zamanda uygulanan yaptırımlarla uyumlu şekilde çeşitli diğer faaliyetlerini de askıya alacağını bildirdi.

Microsoft, web sitesinde yaptığı paylaşımda dünyanın geri kalanı gibi Ukrayna'daki savaşın haberlerinden dolayı çok üzgün ve kızgın olduğunu, işgali kınadıklarını söyledi.

Microsoft aynı zamanda Ukrayna'da siber güvenliği korumak ve Rusya'nın saldırılarına karşı daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalarına devam ettiğini ekledi.

Kaynak: BBC News Türkçe

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