Mariupol'da insani koridor açılıyor

Telegram hesabından duyuru yapan Vereşuk, "Mariupol'daki feci insani durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu yönde odaklayacağız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor üzerinde anlaşmayı başardık" dedi. Koridorun yerel saatle 14.00'da açılacağı, tahliye rotasının ise Mariupol, Manhush, Beryansk, Tokmak, Orikhiv ve Zaporijya olacağı belirtildi.

Vereşuk, "Güvenlik durumu nedeniyle koridor rotasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle lütfen ilgili resmi duyuruları takip ediniz. Her şeyin düzgün çalışması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.