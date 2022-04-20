GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaMariupol'da insani koridor açılıyor
HaberlerDünya Haberleri Mariupol'da insani koridor açılıyor
ABONE OL

Mariupol'da insani koridor açılıyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinden Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurdu.

20.04.2022 - 11:23 | | UKRAYNA, (DHA)
Mariupol'da insani koridor açılıyor

Telegram hesabından duyuru yapan Vereşuk, "Mariupol'daki feci insani durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu yönde odaklayacağız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor üzerinde anlaşmayı başardık" dedi. Koridorun yerel saatle 14.00'da açılacağı, tahliye rotasının ise Mariupol, Manhush, Beryansk, Tokmak, Orikhiv ve Zaporijya olacağı belirtildi. 

Vereşuk, "Güvenlik durumu nedeniyle koridor rotasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle lütfen ilgili resmi duyuruları takip ediniz. Her şeyin düzgün çalışması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Çernihiv'de patlayıcı temizliği

Çernihiv'de patlayıcı temizliği

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çernihiv'de patlayıcı temizliği

Çernihiv'de patlayıcı temizliği

Sıradaki Haber
A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

Sıradaki Haber
Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

Sıradaki Haber
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber