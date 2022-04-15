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Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

15.04.2022 - 17:00 | | ÜSKÜP (İHA)
Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği duyuruldu. Konuyla ilgili Rusya'nın Üsküp Büyükelçisi Sergey Bazdnikin'e diplomatik nota verildiği ve diplomatların ülkeyi terk etmek için 5 günleri olduğu belirtildi. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Söz konusu 6 Rus diplomat, Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundu" denildi.

27 Mart 2020'de NATO'ya katılan Kuzey Makedonya, kısa süre önce 5 Rus diplomatı daha sınır dışı etmişti. Balkan ülkesi, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

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