Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşıyla korkutmaya çalışıyor

Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavro'vun Üçüncü Dünya Savaşı açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa'nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna'ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor" dedi.