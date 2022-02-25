GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaKremlin’den yaptırımlara misilleme
HaberlerDünya Haberleri Kremlin’den yaptırımlara misilleme
ABONE OL

Kremlin’den yaptırımlara misilleme

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, batılı ülkelerin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlara ilişkin “Rusya’ya uygulanacak yaptırımlara aynı şekilde karşılık verilecektir” dedi.

25.02.2022 - 14:58 | | MOSKOVA (İHA)
Kremlin’den yaptırımlara misilleme

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından batı ülkeleri tarafından Rusya’ya uygulanacak yaptırım listesi uzamaya devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, bugün düzenlenen toplantıda, uygulanacak yaptırımların Rusya için sorun olacağını fakat ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltacağı için de durumun çözülebileceğini söyledi. Peskov, “Rusya’ya uygulanacak yaptırımlara, karşılık olarak Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar uygulanacak” dedi. Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri harekatın süresine ilişkin bir açıklama yapmayarak, operasyonlarda hayatını kaybedenler ile ilgili konuların da Rusya Savunma Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya’nın Ukrayna halkının bağımsız olmasını istediğini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın tarafsız statüsünü tartışmaya hazır olduğunu söyleyerek yalan söylediğini söyledi. Lavrov, Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını sağlayacağını ancak Ukrayna’yı demokratik olarak tanımayacaklarını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

    TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

    MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

    MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

    TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

    Sıradaki Haber
    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

    Sıradaki Haber
    MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

    MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    Sıradaki Haber