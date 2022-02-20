Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 'Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek' denildi.

Geçtiğimiz hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Kovid-19'a yakalanmıştı.

73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. kez Kovid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.

TAHTTAKİ 70. YILI

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz haftalarda 6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlamıştı.

Kraliçe, tahttaki 70'inci yılına özel olarak yayınladığı mesajında İngiliz halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, oğlu Charles'ın kendisinden sonra tahta geçtiğinde aynı şekilde desteklenmesini istediğini söylemişti.