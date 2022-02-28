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Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı

Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerilimin Rusya tarafından askeri müdahaleye dönüşmesi üzerine Ukrayna’daki mağdurlar için harekete geçen Türk Kızılay, öncü ekibini Ukrayna sınırına ulaştırdı.

28.02.2022 - 12:42 |
Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı

Ukrayna’ya insani yardım malzemeleri gönderen Kızılay’ın, afet uzmanları da bölgeye ulaştı. Romanya’nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı’nda konuşlanan Kızılay öncü ekipleri, Türkiye’den yola çıkan yardım TIR’larının sınıra ulaşmasıyla Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine giderek savaş mağdurlarına destek olacak.

Romanya’nın Siret Sınır Kapısı’ndaki Ukrayna’dan tahliye çalışmalarını yerinde gözlemleyen Türk Kızılay ekibi, bölgedeki Kızılhaç ekipleriyle de koordinasyon çalışmaları yürütüyor. Türk Kızılay, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracını bugün Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine ulaştırarak bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayacak.

“UKRAYNA’NIN ÇERNİVTSİ ŞEHRİNE ULAŞACAĞIZ”

Yardımların ulaştırılması için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, “Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu öncü ekibi olarak Romanya’daki Siret Sınır Kapısı’na varmış bulunmaktayız. Vatandaşların Ukrayna’dan tahliyesi yapılıyor. Bir yandan da buradan insani yardım malzemelerinin karşı tarafa geçirilmesini üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada bir kriz alanı oluşturulmuş durumda. Bu alanda kurulan çadırlarda geçiş yapan ihtiyaç sahiplerine bazı destek malzemeleri sunuluyor. Bu şekilde Ukrayna’dan geçen savaş mağdurlarının kendi hayatlarını devam ettirebilecek şekilde destek almaları sağlanıyor. Bizde Türk Kızılay olarak 5 TIR’lık yardım konvoyumuzla gıda, hijyen ve barınma malzemelerini sunmak üzere yoldayız. Konvoyumuz sınıra ulaştığı anda karşı tarafa Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine hareket ederek oradaki mağdurların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek vereceğiz. Bildiğiniz üzere çalışmalarımızı hayırseverlerin verdiği kıymetli desteklerle gerçekleştiriyoruz. Buradaki insanlara mümkün olduğunca daha fazla yardım edebilmek istiyoruz. Bu bağlamda daha çok insana destek verebilmek için hayırseverlerimizin de katkılarını bekliyoruz. Ukrayna vatandaşlarının ıstıraplarını dindirmek için elimizden geleni yapacağız ve tüm çalışmalarımızı yorulmaksızın sürdüreceğiz” dedi.

Ukrayna’dan karayoluyla Türkiye’ye ulaştırılan vatandaşlara Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında beslenme desteği veren Türk Kızılay, Ukrayna’ya yönelik yeni yardım sevkiyatlarının da planlamalarını yapıyor.

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