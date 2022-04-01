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Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatılarak korumaya alındı.

01.04.2022 - 09:54 | | KİEV (İHA)
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

Rus ordusunun işgal ettiği Ukrayna’daki bölgelerde tedbir alınmaya devam ediliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga’nın heykeli de saldırılar nedeniyle korumaya alındı. Heykelin etrafı önce brandalarla, daha sonra da Kiev halkı tarafından kum torbalarıyla kapatıldı.

Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı


Ukrayna’nın birçok bölgesinde aynı yöntemle tarihi ve kültürel zenginlikler yaşanabilecek bir çatışmada zarar görmemesi için korumaya alınıyor.

Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

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Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

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