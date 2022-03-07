KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ sÃ¶zleri Anneye, sevgiliye, eÅŸe, kaynanaya resimli uzun kÄ±sa seÃ§enekli 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan 1977 yÄ±lÄ±nda ilan edilmesinin ardÄ±ndan resmi olarak kutlanmaya baÅŸlayan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ 1857 yÄ±lÄ±nda New York'ta 40 bin dokuma iÅŸÃ§isinin daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± talep etmesi nedeniyle greve baÅŸlamasÄ±na dayanÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran 40 bin dokuma iÅŸÃ§isini anmak ve annesinin, eÅŸinin, sevgilinin kÄ±sacasÄ± etrafÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n mÃ¼cadelesini kutlamak iÃ§in KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ sÃ¶zleri ve DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± derledik.

KADINLAR GÃœNÃœ SÃ–ZLERÄ° ve DÃœNYA KADINLAR GÃœNÃœ MESAJLARI!

â–¹ BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya kadÄ±nlarÄ±na saÄŸlÄ±k, mutluluk ve esenlik dolu gÃ¼nler diliyor, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyorum.

â–¹ KadÄ±nlar Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n devamÄ± iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r. En bÃ¼yÃ¼k dertlerin dertlisi, en bÃ¼yÃ¼k mutluluklarÄ±n ardÄ±ndaki kahramandÄ±r. DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼"nÃ¼z kutlu olsun.

â–¹ Peygamberimizin (Cennet annelerin ayaklarÄ± altÄ±ndadÄ±r) sÃ¶zÃ¼nÃ¼n muhatabÄ± olan tÃ¼m dÃ¼nya kadÄ±nlarÄ±nÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlarÄ±m.

â–¹ Seni ben Ã§iÃ§eklerden yemiÅŸten ve klasik dÃ¶rtlÃ¼klerde anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan daha Ã§ok fazla severim, seni Ã§ok severim kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

â–¹ AnalarÄ±mÄ±z, bacÄ±larÄ±mÄ±z, hayatÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ± hatta Ã§ok daha fazla deÄŸerlerimizi ifade eden kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼"nÃ¼ kutluyorum.

â–¹ DÃ¼nyada birÃ§ok insan vardÄ±r. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gÃ¼lÃ¼yor, kimi aÄŸlÄ±yor.. Ama tÃ¼m gÃ¼zelliklere ve mutluluklara layÄ±k biri var; O"da ÅŸu anda bu mesajÄ± okuyor. KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼n Kutlu Olsun!

â–¹ KÄ±sa bir mesaj olmalÄ± bu. Sana binlerce Ã¶pÃ¼cÃ¼k ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadÄ±n.. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun!

â–¹ EÄŸer yanÄ±nÄ±zda olsaydÄ±m size sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±r, yaÅŸam boyu gÃ¶zlerinizdeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ±nÄ±n devam etmesini, huzurlu bir hayat sÃ¼rmenizi dilerdim. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsun.

â–¹ Cumhuriyetimizin odak noktasÄ±nda yer alan kadÄ±nlarÄ±mÄ±z, modern ve Ã§aÄŸdaÅŸ gÃ¼nlere gelmemizde Ã¶nemli gÃ¶revler baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±r. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsun.

â–¹ YÃ¼reÄŸindeki sÄ±nÄ±rsÄ±z sevgi ve sabÄ±r iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun..

â–¹ Her zaman ne istediÄŸini bilen, erkeÄŸinin ardÄ±nda ona destek veren, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda koruyup kollayan kadÄ±nlarâ€¦ DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsunâ€¦

â–¹ ArkadaÅŸlar yÄ±ldÄ±zlar gibidir, onlarÄ± her zaman gÃ¶remezsin ama senin iÃ§in her zaman var olduklarÄ±nÄ± ve seni dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini bilirsin. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

â–¹ BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor, eÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve mutluluk dolu bir yaÅŸam sÃ¼rmelerini diliyorum.

â–¹ DoÄŸumdan Ã¶lÃ¼me kadar her hayatÄ±n her anÄ±nda varlÄ±klarÄ±nÄ± hissettiÄŸimiz, bizi biz yapan deÄŸerli kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yÃ¼rekten kutlarÄ±m.

â–¹ KadÄ±n, doÄŸasÄ± gereÄŸi zayÄ±ftÄ±r; ama acÄ±ya en Ã§ok o dayanÄ±r. KadÄ±nÄ±n direncini kÄ±ran tek ÅŸey; hayal ettiÄŸi kiÅŸinin boÅŸ Ã§Ä±kmasÄ±dÄ±r. HiÃ§bir kadÄ±nÄ±n hayali boÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±n KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼z Kutlu Olsun

â–¹ Her kadÄ±n bir Ã§iÃ§ektir. Bu Ã¶zel gÃ¼nlerinde onlara bir Ã§iÃ§ek hediye edelim. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsun.

â–¹ Onlardan olduÄŸumuz ve yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸumdan Ã¶lÃ¼me her anÄ±nda varlÄ±klarÄ±yla onurlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunda desteklerini esirgemeyen, eÄŸiten, yetiÅŸtiren, bizi biz yapma yolunda yÃ¼reklerindeki sevgi ve ÅŸefkati karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z veren fedakar kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyorum.

â–¹ Sen hayatÄ±mÄ±n kutup yÄ±ldÄ±zÄ± oldun, nereye gidersem gideyim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda sevginle uyudum. DoÄŸru yolu buldum, seni seviyorum! KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ en iÃ§ten dileklerimle kutlarÄ±m.

â–¹ Senin sevgin dÃ¼nyamÄ± Ä±sÄ±tan tek gÃ¼neÅŸtir. HiÃ§ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n eksilmeyecek biliyorum. VarlÄ±ÄŸÄ±nla mutluyum. KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun sevgili anneciÄŸimâ€¦

â–¹ KadÄ±nlar olmasaydÄ± dÃ¼nyadaki hiÃ§bir ÅŸeyin Ã¶nemi kalmazdÄ±. En kÄ±ymetli varlÄ±k olan kadÄ±nlarÄ±n dÃ¼nya kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

â–¹ Her zaman ne istediÄŸini bilen, erkeÄŸinin ardÄ±nda ona destek veren, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda koruyup kollayan kadÄ±nlarâ€¦ DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsunâ€¦

â–¹ GÃ¼neÅŸ kadar sÄ±cak, kar tanesi kadar berrak, yaÄŸmur kadar saf ve temiz bir Ã¶mÃ¼r dileÄŸiyle... KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun!

â–¹ KadÄ±nlar toplumumuzun mimarlarÄ±dÄ±r, bir toplumun geliÅŸmesi, deÄŸiÅŸmesi ve aile yapÄ±sÄ± tamamen kadÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Ne yaparsak yapalÄ±m asla onlarÄ±n hakkÄ±nÄ± Ã¶deyemeyiz. KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsun!

â–¹ SabÄ±rlÄ±sÄ±n, sÄ±caksÄ±n, ÅŸefkatlisin, koruyucumsun, baÄŸÄ±ÅŸlayansÄ±nâ€¦ Annemsin. 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼n Kutlu Olsunâ€¦ Seni Ã§ok seviyorum.

Â