Johnson: Putin’in masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeden taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya'nın başkenti Varşova'da ülkenin Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya'nın Ukrayna'ya yardım konusundaki çabalarını öven İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Avrupa'da bir trajedi yaşandığını, Polonya hükümeti ve Polonyalıların harika bir iş çıkardıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın birliği ve kararlılığını hafife aldığını belirten Johnson, Rusya'ya uyguladıkları yaptırım paketinin son yıllarda herhangi bir ülkeye karşı devreye sokulmuş en sert yaptırım paketi olduğunu ifade ederek, yaptırımları sürdüreceklerini bildirdi. Johnson, “Putin’in binaları bombalayarak ve çocukları öldürmek için binalara füze atarak masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeksizin taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık” dedi.

"Barış konferansı düzenlensin"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Ukrayna'daki durumun ele alınacağı bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Batı Avrupa olarak yapılması gerekeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Morawiecki, Avrupa Komisyonu'nda Ukrayna'ya yardım ve Ukrayna'da barış konusunu görüşeceklerini söyledi. Ukraynalılar ve Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Morawiecki, Ukrayna konulu barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu. NATO'nun doğu kanadını güçlendirmenin de çok önemli olduğunun altını çizen Morawiecki, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yardımları ve İngiliz askerlerini Polonya'ya göndermesi dolayısıyla teşekkür etti.