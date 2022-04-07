GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİsrail'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABONE OL

İsrail'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

07.04.2022 - 22:09 |
İsrail'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail’de silahlı saldırılar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bulunan Dizengoff Caddesi üzerindeki Elkov adlı bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başbakan Naftali Bennett’e Tel Aviv'deki silahlı saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Karargahında bilgi verildiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Eli Levy yaptığı açıklamada, "Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı. Evlerinizden çıkmayın. Kafanızı pencereden dışarı çıkarmayın. Balkonlarınızdan uzak durun" dedi. Saldırganı yakalama çalışmaları helikopter destekli olarak devam ediyor.

İsrail’de son 1 aydaki 4’üncü saldırı

İsrail’in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde 22 Mart’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, Hadera kentinde 27 Mart’ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Başkentin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde 29 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    Et fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Bakan son dakika duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

    Et fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Bakan son dakika duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

    ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

    ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

    TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

    TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Et fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Bakan son dakika duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

    Et fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Bakan son dakika duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

    Sıradaki Haber
    ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

    ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

    Sıradaki Haber
    TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

    TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

    Sıradaki Haber
    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber