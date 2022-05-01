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Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Irak’ı sabah saatleri itibariyle etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

01.05.2022 - 21:05 | | İHA
Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini yeniden etkisi altına aldı. Irak basınında hastane kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ülkenin orta kısmı ile güneyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı çeken 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Haberlerde, Bağdat’ta 100’den fazla, Necef’de 70’ten fazla, Diyale’de 50, Anba’da 50’den fazla, Babil’de 100’den fazla ve Divaniye, Simava, Meyasan’da ise onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanında uçuşlar askıya alınmıştı.

Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti

Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

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