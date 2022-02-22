İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararına tepki gösteren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz. Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek. Putin'e diplomasi konusunda her türlü şansı verdik. ABD ve AB ile birlikte ne gerekirse yapmaya hazırız." dedi.

Johnson'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm NATO müttefiklerimizi mutlaka korumak zorundayız. Güç gösterisinden kaçınmalıyız bedeli yüksek olur.

Beş Rus bankasına yaptırım uyguluyoruz. Üç kişi için de yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin varlıkları dondurulacak, Bu yapacaklarımızın ilk aşaması.