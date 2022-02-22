GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı
ABONE OL

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın Ukrayna kararına ilişkin, İngiltere'nin 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım getirildiğini açıkladı.

22.02.2022 - 15:53 |
İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararına tepki gösteren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz. Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek. Putin'e diplomasi konusunda her türlü şansı verdik. ABD ve AB ile birlikte ne gerekirse yapmaya hazırız." dedi.

Johnson'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm NATO müttefiklerimizi mutlaka korumak zorundayız. Güç gösterisinden kaçınmalıyız bedeli yüksek olur.

Beş Rus bankasına yaptırım uyguluyoruz. Üç kişi için de yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin varlıkları dondurulacak, Bu yapacaklarımızın ilk aşaması.

    GÜNCEL HABERLER

    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenmeyen bir durum

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenmeyen bir durum

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    27 Şubat ne kandili, pazar günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 kandil günleri!

    27 Şubat ne kandili, pazar günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 kandil günleri!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

    Sıradaki Haber
    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    Sıradaki Haber