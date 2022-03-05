Herson halkı Rus tankına geçit vermedi: Evinize dönün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarda ülkeyi terk etmeyenler Rus ordusuna karşı direnişini devam ettiriyor. Ukrayna'nın güneyindeki ve Rus kuşatması altında olan Herson'da halk, Rus ordusuna karşı Ukrayna bayraklarıyla sokaklarda. Rus tankını durduran siviller, Rus askerlerine "Evlerinize dönün" şeklinde tepki göstererek araçların önüne yattı. Kent genelinde Rus ordusuna karşı bayraklarla gösteri düzenlendi.