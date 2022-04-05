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Gostomel'de büyük yıkım

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Gostomel'in son hali, Rus saldırılarının boyutunu gözler önüne serdi.

05.04.2022 - 11:50 | | KİEV (İHA)
Gostomel'de büyük yıkım

Rusya-Ukrayna savaşında 41. güne girildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'in son hali, Rus ordusunun bıraktığı büyük hasarı gözler önüne serdi. Yoğun bombardımanların hedefi olan bölgede evler harabeye döndü. Altyapıda büyük hasar meydana geldiği göze çarparken, park halindeki sivil araçların da hurdaya döndüğü görüldü. Yoğun çatışmaların yaşandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağın vurulduğu havaalanından geriye ise enkaz yığını kaldı.

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