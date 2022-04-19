GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaFransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse istifa ederim
HaberlerDünya Haberleri Fransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse istifa ederim
ABONE OL

Fransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse istifa ederim

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamada, “Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım” dedi.

19.04.2022 - 17:40 | | İHA
Fransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse istifa ederim

Fransa’da halk, 24 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen’in yarışacağı seçim öncesi Fransa Başbakanı Jean Castex çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Castex, France Inter radyosuna verdiği demeçte, “Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse, kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım. Oyun henüz bitmedi. Seçimin çoktan bittiğine dair kesin sonuçlar çıkarmıyoruz. Fransızları, Macron'un programının Fransa için en iyisi olduğuna ikna etmeliyiz" dedi.

Fransa’da 10 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 28.6’sını, Le Pen ise yüzde 23.9’unu almıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

    Rusya Hollanda, Belçika ve Lüksemburglu diplomatları sınır dışı ediyor

    Rusya Hollanda, Belçika ve Lüksemburglu diplomatları sınır dışı ediyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

    Sıradaki Haber
    Rusya Hollanda, Belçika ve Lüksemburglu diplomatları sınır dışı ediyor

    Rusya Hollanda, Belçika ve Lüksemburglu diplomatları sınır dışı ediyor

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı ile ilgili indirim açıklaması! Yüzde 25...

    Ayçiçek yağı ile ilgili indirim açıklaması! Yüzde 25...

    Sıradaki Haber
    Emeklilikte yeni dönem! Memur işçi milyonları kapsıyor! En düşüğü 1601 lira

    Emeklilikte yeni dönem! Memur işçi milyonları kapsıyor! En düşüğü 1601 lira

    Sıradaki Haber