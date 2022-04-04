GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaDünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi
HaberlerDünya Haberleri Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi
ABONE OL

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı’nda görüntülendi.

04.04.2022 - 11:17 | | ODESSA (İHA)
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225’in de enkazı Gostomel’de görüntülendi. Ukrayna’da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225’in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Savunma Bakanlığı: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 14 askeri tesis vuruldu

    Rusya Savunma Bakanlığı: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 14 askeri tesis vuruldu

    Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor

    Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Savunma Bakanlığı: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 14 askeri tesis vuruldu

    Rusya Savunma Bakanlığı: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 14 askeri tesis vuruldu

    Sıradaki Haber
    2022 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan’da Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? İşte Diyanet Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler!

    2022 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan’da Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? İşte Diyanet Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler!

    Sıradaki Haber
    KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama: ‘En ağır yaptırımları uygulayacağız’

    KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama: ‘En ağır yaptırımları uygulayacağız’

    Sıradaki Haber
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli bilişim personeli alacak!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli bilişim personeli alacak!

    Sıradaki Haber