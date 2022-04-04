Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225’in de enkazı Gostomel’de görüntülendi. Ukrayna’da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225’in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.







