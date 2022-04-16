Dünya bu teklifi konuşuyor! Zehir hapı önlemi!

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor. ​​​​​​​

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

'ZEHİR HAPI' ÖNLEMİ!

Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta ise Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığının 260 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter CEO’su Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu. Bu arada, Twitter'ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk'ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.

MUSK'IN TEKLİFİNE SUUDİ PRENS'TEN RET!

Öte yandan milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk'a ret cevabı gelmişti. Suudi prens Alwaleed bin Tallal, Musk'a olumsuz döndü. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, ABD'li iş adamının teklifini düşük buldu. Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi. Hatırlanacağı üzere Suudi Prens ve sahibi olduğu Kingdom Holding, Twitter'a ilk olarak 2011'de 300 milyon dolar yatırım yaptı. 2015 yılında da ek alım yaparak hissesini yüzde 5'e yaklaşan orana çıkarmıştı.

MUSK: TEKLİFİM REDDEDİLİRSE B PLANIM VAR

Ayrıca Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi. Twitter için yaptığı 41 milyar dolarlık teklifin ardından Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Musk, bu planının ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, konuşmasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek "İfade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir platform olmalı" dedi.