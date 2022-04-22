Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi Şuşa'da başladı, Aliyev'den dikkat çeken 'zafer' mesajı

Karabağ’ın incisi, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da yapılan Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı düzenleniyor. Kurultaya aralarında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar'ın da bulunduğu 65 ülkeden yaklaşık 400 diaspora temsilcisinin katılılıyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da yapılan Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı’na katıldı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu yıl “Zafer Kongresi” ismiyle düzenlenen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi’nin açılış konuşmasını yaptı. Şehitlerin kanını savaş meydanında aldıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bu onların yakınları, bütün Azerbaycan halkı için tesellidir. Biz bugün işgalden kurtarılmış Karabağ’da, Şuşa’da Dünya Azerbaycanlılarının Kurultayı’nı düzenliyoruz. Kurultayın isimi Zafer Kurultayı’dır. Tarihi zaferden sonra ilk defa dünya Azerbaycanlıları toplanarak kurultay düzenliyor. Zafer isimi bizim halkımıza çok yakışıyor. Bundan sonra devletimiz galip bir devlet gibi yaşayacak” dedi.

AZERBAYCAN HALKI İŞGALLE BARIŞMAYACAĞINI GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı seçildiğinde Karabağ sorununun çözülmesinin esas görevi olduğunu ifade eden Aliyev, “Göreve başladığımdan itibaren bu sorunun çözülmesi ve çatışma sonrası sürecin Azerbaycan’ın lehine gelişmesi benim için esas görevdi. Biz hepimiz Azerbaycan’da ve dünyada yaşayan Azerbaycan vatandaşları bir hedefe ulaşmak için çalışıyordu. Topraklarımızın kurtarılmasından daha önemli bir görevimiz yoktu. Bütün çalışmalarımız bu önemli güne ulaşmaktı. Kendi gücümüzle bunu yaptık. Azerbaycan halkı 30 yıla yakın devam eden manasız müzakereler yerine kendi gücünü gösterdi. Adaleti, uluslararası hukuku sağladı ve bütün dünyaya büyük halk olduğumuzu ve hiçbir zaman Azerbaycan halkının bu işgalle barışmayacağını gösterdi” diye konuştu.

SAVAŞTAN ZAFERLE AYRILDIK

Sorunun barış yoluyla çözülmesini istediğini belirten Aliyev, “Savaşla değil barışla bu sorunun çözülebileceğine inanıyordum. Uluslararası norm, hukuk ve prensipleri ülkemizi savunuyordu. Ermenistan’ın işgali siyaseti bütün dünya tarafından biliniyordu. Ancak hem Ermenistan yönetimi ve uluslararası teşkilatlar farklı düşünüyordu. Uzun süren müzakere süreci, sadece bu işgali ebedileştirmek, Ermenistan’ın işgalci siyasetini perdelemek ve bizi bu acı durumla barıştırmayı gerektiriyordu. Biz hiçbir zaman bununla barışamazdık. Vatan Savaşı’ndaki irade, katiyet, savaş meydanındaki kahramanlık bunu bir daha gösterdi. Biz sadece Ermenistan’la değil, biz Ermenistan’ı destekleyenlerle savaştık ve bu savaştan zaferle ayrıldık” ifadelerini kullandı.

'ŞUŞA TÜRK KÜLTÜR MABEDİ'

Şuşa Zafer Kurultayı’na davet edilenler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar da kurultay için şunları söyledi: "Şuşa, kadim Azerbaycan toprağı olmakla birlikte Türk kültür mabedimiz diye tanımlaya bileceğimiz bir coğrafyadır.Şiş kayalıkların ve zümrüt yeşilliğin çepeçevre sardığı nadide hazine, eşsiz güzelliktir Şuşa.20.yüz yılın başlarında Türk aydınlanma harekatının öncülerinin ağırlıklı olarak bu ilden yetişmesi tesadüf değildir.Cennet havası, bin derde deva olan suyu, görenleri hayran bırakan güzelliği ile birlikte eğitimli insanları sayesinde Azerbaycan‘ın doğal konservatuarı ve medeniyetimizin payitahtı unvanına kazanmış olan Şuşa birinci ve ikinci Karabağ Savaşının kaderini tayin eden bir şehir olmuştur.Şuşa, kahraman Azerbaycan askeri ve Muzaffer komutan Aliyev’in üstün başarısıyla işgalden azad edildikten sonra düşman beyaz bayrağı çekerek teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır.Aynı zamanda, bir millet iki devlet olan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisinin müttefiklik ilişkisine dönüştüğü yerdir, Şuşa. Şuşa beyannamesi, her iki devlet başkanı tarafından atılan imza ile Karabağ Zaferini taçlandırmış ve müttefikliğin hukuku esasını temin etmiştir. Çok şanslı ve mutlu insanım ki o tarihi güne orada, dedemin mezarının bulunduğu Şuşa’da tanıklık etme şansım oldu. Şimdi, sayın Aliyev ‘in talimatıyla Azerbaycan Devlet Diaspor Komitesi V.Dünya Azerbaycanlılar kurultayını Şuşa’da gerçekleştiriyor, bu günlere binlerce kere şükürler olsun.

Hepimiz topraklarımız işgalden azad edildikten sonra Karabağ ‘da yapılacak olan şu en kalabalık toplantının heyecanını yaşıyoruz.Bölge için huzur, komşu ülkelerle iktisadi işbirliği prensibine esasen dış siyasetini yürütmekte kararlı olan Azerbaycan Devlet başkanını hepimiz yaşadığımız destekliyoruz.Şuşa Kurultayı çok önemlidir, zira yıllar önce Aliyev, bir milletin iki diasporu olmaz değimiyle ortak lobi kimliğimize vurgu yapmıştı.Ermeni diasporundan farklı olarak Türk Diasporası barış temelli diyalog ağırlıklı faaliyetleri ile bilinmektedir. YTB ile Azerbaycan Diaspor Komitesi arasındaki sıkı işbirliği ve 44 günlük Karabağ Savaşında her alanda olduğu gibi burada da ortaya konulan ortak irade çok kıymetliydi. Sayın Aliyev ‘in hitaplarında Azerbaycan Türkiye ilişkileri ve ortak lobi faaliyetleri hakkında söylemler olacağını tahmin ediyorum.Bir kaç gün önce Azerbaycan devlet başkanı tarafından “ Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde üstün katkılardan dolayı “ Dostluk Nişanına layık görülmüş olmam büyük onur ve çok büyük şeref olmakla birlikte ciddi sorumluluktur aynı zamanda. Görülecek çok ortak işlerimiz, devlet menfaatlerine hizmet amaçlı çok projelerimiz var."