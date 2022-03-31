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Donetsk Valisi Kyrylenko: Rusya fosfor bombası kullandı, 11 yaralı var

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda fosfor bombası kullandığını ve 4’ü çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

31.03.2022 - 14:43 | | DONETSK (İHA)
Donetsk Valisi Kyrylenko: Rusya fosfor bombası kullandı, 11 yaralı var

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 36. gününde sürdürüyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın yeniden fosfor bombası kullandığını duyurdu. Vali Kyrylenko, "Ruslar gece boyunca saldırılarına devam etti. Mariinka, Krasnohorivka ve Novomykhailivka şehirlerinde düşman yeniden fosfor bombası kullandı. Kurakhove Şehir Hastanesi’ne 4’ü çocuk 11 yaralı sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Kyrylenko, "İhtiyaç olan bölgelere su ve gıda sevkiyatına devam ediyoruz. Talep edenleri tahliye ediyoruz. Çatışma bölgesinde bulunan ve ilaç ihtiyaçları olanların şehirden ayrılmalarını istiyorum. En önemlisi hayatta kalmanız, tahliyeler geçicidir" ifadelerini kullandı.

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