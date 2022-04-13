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Donetsk bölgesine füzeli saldırı: 7 yaralı

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Donetsk bölgesine düzenlediği füzeli saldırı sonucu en az 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

13.04.2022 - 17:04 | | DONETSK (İHA)
Donetsk bölgesine füzeli saldırı: 7 yaralı

Rusya-Ukrayna savaşı 49. gününde devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesine füzeli saldırı düzenlediği açıklandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde bir apartmana füze saldırısı düzenlemesi sonucu en az 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Vali Kyrylenko, Rusya’nın “askeri başarısızlık yaşadığını” ve “şimdiki taktiğinin sivilleri öldürmek olduğunu” ifade etti. Vali Kyrylenko, Rus ordusunun "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine direnmekten aciz olduğunu" belirterek, Rus güçlerinin tüm cephe hattı boyunca kasaba ve köylere ateş açmaya devam ettiğini söyledi.

Vali Kyrylenko ayrıca Donetsk’in doğusunda yer alan Avdiivka ve Velyka Novosilka şehirlerinde konutların ve şehir altyapısının Rus ordusu tarafından saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

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