Ã‡in'inÂ ZhejiangÂ eyaleti sakinleri gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne baktÄ±klarÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n renginin kÄ±rmÄ±zÄ± ve turuncu tonlarda olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Kent sakinleri tarafÄ±ndan telefonlarÄ± ile kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan bu anlar kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyada yayÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte Ã‡in'de kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ nedeniâ€¦

Ã‡Ä°N'DE KIRMIZI GÃ–KYÃœZÃœ NE ANLAMA GELÄ°YOR, Ã‡Ä°N'DE HAVA NEDEN KIRMIZI?

Ã‡in'inÂ TwitterÂ benzeriÂ Sosyal MedyaÂ platformu Weibo'da 150 milyondan fazla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme alarak en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri haline geldi. SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸan Ã‡inli bir kullanÄ±cÄ± videoya 'Daha Ã¶nce hiÃ§ bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmemiÅŸtim. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶nebilmesi beni gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor' notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ãœlke basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, sÃ¶z konusu durum bulut seviyesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji BÃ¼rosu personeline dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde bu durumun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n yansÄ±masÄ±na neden olduÄŸu bilgisini kullanÄ±cÄ±larÄ± ile paylaÅŸtÄ±. AynÄ± habere gÃ¶re, Zhoushan Meteoroloji BÃ¼rosu personeli, Zhoushan'da havanÄ±n sisli ve bulutlu olduÄŸunu ve kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyeli bulutlardan gelen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n yansÄ±masÄ±ndan kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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