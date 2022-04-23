Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte şiddetli hissedildi.
23.04.2022 - 00:44 |
Bosna Hersek’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem Mostar kenti yakınlarındaki Stolac’da gerçekleşti.
Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.