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Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte şiddetli hissedildi.

23.04.2022 - 00:44 |
Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem Mostar kenti yakınlarındaki Stolac’da gerçekleşti.

Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.

 

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