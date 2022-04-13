GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaBiden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması
HaberlerDünya Haberleri Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması
ABONE OL

Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

13.04.2022 - 11:37 | | WASHINGTON (İHA)
Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerinin dozunu arttırdı. Ziyarette yaptığı konuşmada ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesini değerlendiren Biden, "Aile bütçeniz, deponuzu doldurma gücünüz, bunların hiçbiri bir diktatörün (Putin'in) dünyanın diğer ucunda savaş ilan edip etmemesine ve soykırım yapıp yapmamasına bağlı olmamalı" ifadesini kullandı.

"Evet, buna soykırım dedim"
Biden, ziyaretinin ardından Air Force One'a binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da sözlerinin arkasında durdu. "Evet, buna soykırım dedim" şeklinde konuşan Biden, "Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalışma çabası giderek daha açık hale geldi" ifadesini kullandı. Biden, "Geçen haftadan farklı, kelimenin tam anlamıyla Rusların Ukrayna’da yaptıklarına dair gün geçtikçe daha da çok kanıt ortaya çıkıyor" dedi. Ukrayna'da soykırım yapılıp yapılmadığına uluslararası düzeyde hukukçuların karar vereceğini söyleyen Biden, "Ama bana öyle görünüyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan daha önce Bucha'daki olayları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yönelik ilk kez "soykırım" ifadesini kullanmış oldu.

Zelenskiy'den övgü
Biden'ın Putin'e yönelik sert eleştirilerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den de açıklama geldi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek bir liderin gerçek sözleri. Şimdiye kadar ABD'den gelen yardımlar için minnettarız ve daha fazla Rus vahşetini önlemek için acilen daha fazla ağır silaha ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak bir kez daha silah talep etti.

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

Sıradaki Haber
KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

Sıradaki Haber
Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

Sıradaki Haber
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

Sıradaki Haber