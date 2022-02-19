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DünyaBella Hadid’ten Hindistan’daki başörtü yasağına tepki
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Bella Hadid’ten Hindistan’daki başörtü yasağına tepki

Ünlü model Bella Hadid, Hindistan’daki eğitim kurumlarında Müslüman kadınların başörtü takmasını yasaklayan kurallara karşı tepkisini dile getirdiği açıklamada, “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil” dedi.

19.02.2022 - 14:12 | | İHA
Bella Hadid’ten Hindistan’daki başörtü yasağına tepki

Filistin kökenli dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da, Belçika'da, Kanada’nın Quebec eyaletinde ve son olarak Hindistan’daki eğitim kurumlarında ve diğer kamusal alanlarda uygulanan başörtü ve dini kıyafet giyilmesine karşı “ayrımcı” uygulamaları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, “Özellikle inanç ve güvenlik ile ilgili kadınlara ne giyip giymemelerini söylemek sizin işiniz değil” ifadelerine yer verdi. Hadid paylaşımında, dünyanın farkında olmadan “islamofobik” bir hale geldiğini belirterek, “Bir erkeğin 2022 yılında, bir kadın adına karar vermek için yeterli bir geçerliliğe sahip olduğunu bir saniyeliğine bile düşünmesi sadece komik değil aynı zamanda delilik” dedi.

Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki okullarda başörtü takmayı yasaklayan bir kararın açıklanmasının ardından birçok öğrenci mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararının inceleme altında olduğu bu günlerde Belçika, Fransa ve Kanada’nın Quebec eyaletinde başörtü yasakları ise devam ediyor.

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