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Bakü'de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

03.04.2022 - 10:15 | | DHA
Bakü'de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı...

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü’de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Baküde gece kulübünde patlama 1 ölü, 31 yaralı...

Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Baküde gece kulübünde patlama 1 ölü, 31 yaralı...

Baküde gece kulübünde patlama 1 ölü, 31 yaralı...

Baküde gece kulübünde patlama 1 ölü, 31 yaralı...

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Bakü’de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 

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