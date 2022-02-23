Avustralya’dan Rusya’ya genişletilmiş yaptırım kararı

Dünya gündeminin sıcak konusu Rusya-Ukrayna krizinde dünya liderleri birer birer konuyla ilgili açıklamalar yaparken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Rusya’ya ağır eleştirilerle yüklendi. Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerini işgal olarak nitelendiren Morrison, Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının ardından konuştu. İstihbarat kanallarından aldıkları bilgilere göre Rusya’nın tam işgal hazırlığında olduğunun altını çizen Morrison, ilk olarak Rusya’nın üst düzey devlet görevlilerine seyahat yasağı getireceklerini belirtti. Ayrılıkçı grupların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerine güçlü yaptırımların kapıda olduğunu vurgulayan Avustralya Başbakanı, petrol, doğalgaz, ulaşım, maden rezervleri, telekomünikasyon ve enerji başta olmak üzere güçlü ekonomik yaptırımları hayata geçireceklerini belirtti.

“Ukraynalılara kapımız açık”

Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne dair girişimlerini 'saldırgan' ve 'işgalci' olarak tanımlayan Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya’yı 'haydutluk'la suçladı. Morrison, Ukrayna ile savaş ihtimali arttıkça Rus hükümetinin "haydutlar" ve "zorbalar" gibi davrandığını ifade ederek, "Avustralya her zaman zorbalara karşı duracaktır" dedi. Ukraynalılara kapılarının açık olacağının altını çizen Morrison, “İlk düşüncelerim tüm Ukrayna halkı ve burada bulunan 38 bin Ukrayna asıllı Avustralyalı için. Bugün erken saatlerde Avustralya'daki Ukrayna topluluğuna başkanlık eden Stefan Romaniw ile konuştum ve onlar elbette aileleri, arkadaşları ve geldikleri memleketleri için çok endişeliler” dedi.



Ukrayna’da şu an yaklaşık bin 400 Avustralyalı olduğunu belirten Avustralya Başbakanı, Ukrayna’daki vatandaşları ve vize sırası bekleyen 430 Ukrayna vatandaşının Avustralya’da memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.

“İşgalin başladığını gösteren kanıtlar var”

Rusya’nın tam ölçekli bir işgale başlayacağını düşündüklerini belirten Avustralya Başbakanı Scott Morrison, istihbarat raporlarında Rusya tarafından çeşitli bombardımanların yapıldığını öğrendiklerini dile getirdi. Basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerine atıfta bulunan Morrison, “Başkan Biden'ın da belirttiği gibi, Ukrayna'nın işgali fiilen başladı bile. Bu işgal haksızdır, yersizdir, sebepsizdir ve kabul edilemez. Rusya, Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgali tamamlamak için en üst düzeyde hazır ve bunun önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşmesi muhtemel. Hatta bombardımanın ve bu tür şeylerin zaten başladığını gösteren raporlar bile var” dedi.