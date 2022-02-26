Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Akdeniz'de NATO tatbikatÄ±nda olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uÃ§aklarÄ±, Ä°ngiltere'den yola Ã§Ä±kacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleÅŸerek Estonya'ya doÄŸru ilerleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

1000 Ä°NGÄ°LÄ°Z ASKERÄ° ESTONYADA NATO GÃ–REVÄ°NE KATILACAK

Almanya'dan Estonya'ya gelen Royal Welsh savaÅŸ grubunun Challenger 2 tanklarÄ±na ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±na gelecek gÃ¼nlerde 1000 kadar Ä°ngiliz askerinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade edildi. Ä°ngiliz askerlerinin mÃ¼himmatla birlikte Estonya'ya gelmesiyle Ã¼lkedeki Ä°ngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacaÄŸÄ± belirtildi. RAF Typhoon savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ise Romanya ve Polonya Ã¼zerindeki NATO hava sahasÄ±nda devriye gezdiÄŸi ifade edildi. Â Â Â