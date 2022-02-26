Avrupa ülkesinden son dakika Rusya kararÄ±! Ordu resmen harekete geçiyor
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz ordusunun NATO'nun doÄŸu cephesini desteklemek iÃ§in Rusya'nÄ±n sÄ±nÄ±r komÅŸusu Estonya'ya doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BakanlÄ±k, birliklerin ulaÅŸmasÄ±yla Estonya'daki askeri mevcudiyetlerinin iki katÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Â
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Akdeniz'de NATO tatbikatÄ±nda olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uÃ§aklarÄ±, Ä°ngiltere'den yola Ã§Ä±kacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleÅŸerek Estonya'ya doÄŸru ilerleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
1000 Ä°NGÄ°LÄ°Z ASKERÄ° ESTONYADA NATO GÃ–REVÄ°NE KATILACAK
Almanya'dan Estonya'ya gelen Royal Welsh savaÅŸ grubunun Challenger 2 tanklarÄ±na ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±na gelecek gÃ¼nlerde 1000 kadar Ä°ngiliz askerinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade edildi. Ä°ngiliz askerlerinin mÃ¼himmatla birlikte Estonya'ya gelmesiyle Ã¼lkedeki Ä°ngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacaÄŸÄ± belirtildi. RAF Typhoon savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ise Romanya ve Polonya Ã¼zerindeki NATO hava sahasÄ±nda devriye gezdiÄŸi ifade edildi. Â Â Â