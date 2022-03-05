Ateşkese rağmen çatışmalar devam etti, tahliyeler ertelendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 10. gününde Ukrayna’nın bazı kentlerinde insani koridor açılması yönünde geçici ateşkes ilan edildi. Mariupol’de 12.00’de başlayan sivil tahliyeler, çatışmaların sürmesi nedeniyle ertelendi. Donetsk Bölgesel Başkanı Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, “10.55 itibariyle sadece Donetsk bölgesinde ateşkes onaylandı. Mariupol’de sivillerin tahliyesi ve güzergahların belirlenmesi için Rus tarafıyla müzakere ediyoruz. Resmi açıklamaları dikkate alın. Güncel bilgileri duyuracağım” dedi.

“Ruslar bizi bombalamaya devam ediyor”

Mariupol Belediye Meclisi de genel bir duyuru yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönülmesi konusunda çağrı yapılarak, “Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini (tahliye yolundan) ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Şuan Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir” denildi. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rus ordusu tarafından bombardımana devam edildiğini duyurarak, “Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar” diye konuştu.