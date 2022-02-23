ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.

Çarlık Rusyasının bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.