GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden sosyal medyayı sallayan paylaşım
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden sosyal medyayı sallayan paylaşım
ABONE OL

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin'in, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında tarihi kendi penceresinden yeniden yazması tüm dünyayı sarstı.

23.02.2022 - 11:43 |
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

ABDnin Kiev Büyükelçiliğinden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

ABDnin Kiev Büyükelçiliğinden sosyal medyayı sallayan paylaşım

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.

ABDnin Kiev Büyükelçiliğinden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Çarlık Rusyasının bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

ABDnin Kiev Büyükelçiliğinden sosyal medyayı sallayan paylaşım

Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı.

ABDnin Kiev Büyükelçiliğinden sosyal medyayı sallayan paylaşım

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.

GÜNCEL HABERLER

Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

Sıradaki Haber
Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

Sıradaki Haber
POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

Sıradaki Haber
TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

Sıradaki Haber