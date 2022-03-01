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DünyaABD'den son dakika Rusya açıklaması! Sivilleri hedef alıyor
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ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Sivilleri hedef alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek; saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.

01.03.2022 - 18:03 |
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Sivilleri hedef alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Bazı hükümetler egemenliği kendi sınırları içerisinde her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle değil. Evrensel insan hakları beyannamesi her yerdeki, her insanın sahip olduğu haklar olduğunu ortaya koyuyor. İnsan haklarını ihlal ederken istediğinizi yapamazsınız. Rusya Ukrayna'dan çekilmeli" dedi.

ABDden son dakika Rusya açıklaması Sivilleri hedef alıyor

Blinken Ukrayna'da yaşanan durumun diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek "Şimdi eğer Rusya Ukrayna bir ülke değildir derse yarın Estonya değildir de diyebilir. Biz tüm ülkelerin egemenlik içerisinde özgürlük içerisinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

 

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