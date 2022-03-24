ABD Başkanı Biden'dan son dakika kimyasal silah açıklaması: Karşılık veririz...

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. ABD Başkanı Biden zirvede önemli açıklamalarda bulunuyor. Biden'ın açıklamaları şöyle: Putin yapmaya çalıştığı şeyin tam zıttı ile karşılaştı. Kimyasal kullanılırsa gerekli cevaplar verilir. Vereceğimiz karşılık saldırıya göre değişir. Putin NATO'nun bölüneceğine güvendi.

Çok dümdüz bir konuşma yaptık Çin ile. Üzerinden bir hafta civarı geçti. Kendisine net bir şekilde şunu ilettim ve anladığına emin oldum. Rusya'ya yardımcı olmasının sonuçlarını anlattım. Amerika ve Yabancı şirketler nasıl Rusya'dan çekildi bunu hatırlattım.

Gıda kıtlığı konusunda konuştuk ve bu konu da ele alındı. Yaptırımların bedeli birçok ülkeyi etkiliyor. NATO hiç bugün olduğu kadar yakın olmamıştı.

"RUSYA G20'DEN ÇIKARILMALI"

Rusya G20'den çıkarılmalı. Bu reddedilirse Ukrayna G20 toplantılarına katılabilmeli. Benim görüşümü bu yönde.

Mülteciler Polonya'nın ya da Romanya'nın tek başına kaldırması gereken bir yük olmamalı. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ki onların acılarını hafifletebilelim. Umarım birçok insanla görüşebilirim.

İlk G7 toplantısına katıldığımda Amerika geri geldi dedim. Bir sonraki seçimde eğer o (Trump) bana karşı yarışırsa çok şanslıyım demektir.

"DÜNYA PUTİN'İN NE KADAR KABA VE VAHŞİ OLDUĞUNU GÖRMELİ"

Ben yaptırımların onu caydırabileceğini söylemedim. Yaptırımlar hiçbir zaman caydırmaz, yaptırımların sürdürülmesi için bu toplantı yapıldı. Yaptığımız şey tüm yıl boyunca devam edecek işte bu onu durduracak. Buradaki en önemli şey birlik olmamız. Dünya buna odaklanmalı. Dünya ne kadar kaba ve vahşi olduğunu görmeli. Eğer siz Putinseniz ve Avrupa'nın çatlaklar vereceğini düşünüyorsanız beklersiniz. Ama birlik içindeyiz.